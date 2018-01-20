Более 200 журавлей отравились удобрениями на Ставрополье
На берегу озера Соленого Александровского района в Ставропольском крае обнаружены более двухсот мертвых тушок редкого вида журавлей.
По этому факту проводится расследование, но обнаружены птицы были раньше − в конце декабря прошлого года – во время обхода водоема инспектором охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира.
После передачи погибших пернатых в ветеринарную лабораторию, оказалось, что они отравились азотными удобрениями (этот вид удобрений используется для уменьшения кислотности почвы и укрепления корневой системы растений). Начатое расследование должно установить, каким образом отравились птицы: путем попадания удобрения в озеро или как-то иначе. Следует заметить, что при внесении в грунт 100 килограмм азотного удобрения одновременно туда попадает 250 кг хлора.
По предварительным оценкам возможный ущерб, причиненный государству, может превышать один миллион рублей.
По этому факту проводится расследование, но обнаружены птицы были раньше − в конце декабря прошлого года – во время обхода водоема инспектором охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира.
После передачи погибших пернатых в ветеринарную лабораторию, оказалось, что они отравились азотными удобрениями (этот вид удобрений используется для уменьшения кислотности почвы и укрепления корневой системы растений). Начатое расследование должно установить, каким образом отравились птицы: путем попадания удобрения в озеро или как-то иначе. Следует заметить, что при внесении в грунт 100 килограмм азотного удобрения одновременно туда попадает 250 кг хлора.
По предварительным оценкам возможный ущерб, причиненный государству, может превышать один миллион рублей.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 07:45