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Более 200 журавлей отравились удобрениями на Ставрополье
На берегу озера Соленого Александровского района в Ставропольском крае обнаружены более двухсот мертвых тушок редкого вида журавлей.

Более 200 журавлей отравились удобрениями на Ставрополье


По этому факту проводится расследование, но обнаружены птицы были раньше − в конце декабря прошлого года – во время обхода водоема инспектором охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира.

После передачи погибших пернатых в ветеринарную лабораторию, оказалось, что они отравились азотными удобрениями (этот вид удобрений используется для уменьшения кислотности почвы и укрепления корневой системы растений). Начатое расследование должно установить, каким образом отравились птицы: путем попадания удобрения в озеро или как-то иначе. Следует заметить, что при внесении в грунт 100 килограмм азотного удобрения одновременно туда попадает 250 кг хлора.

По предварительным оценкам возможный ущерб, причиненный государству, может превышать один миллион рублей.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 07:45
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