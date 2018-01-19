Ученые: Первый контакт землян с гуманоидами будет похож на встречу конкистадоров и индейцев
Пока ученые не могут однозначно сказать о существовании иной жизни на просторах Вселенной, но они верят, что она существует. Только первый контакт землян с гуманоидами будет похож на встречу конкистадоров и индейцев.
Уфологи часто злят скептиков своими описаниями внеземных цивилизаций, которые в будущем могут снизойти до общения с человечеством, потому что пока оно не представляет для них никакого интереса. Дискуссия может длиться долгие годы, хотя ученые предполагают, что существа могут жить за пределами нашей галактики, сообщает ToDay News Ufa
В ином случае их сигналы можно было поймать с помощью оборудования, но этого не произошло. Однако в будущем возможен иной сценарий развития событий, так что люди могут выступить в роли коренного американского населения. Только в результате общения испанцы захватили континент, так что остается только надеяться, что инопланетяне будут дружелюбными собеседниками.
Уфологи часто злят скептиков своими описаниями внеземных цивилизаций, которые в будущем могут снизойти до общения с человечеством, потому что пока оно не представляет для них никакого интереса. Дискуссия может длиться долгие годы, хотя ученые предполагают, что существа могут жить за пределами нашей галактики, сообщает ToDay News Ufa
В ином случае их сигналы можно было поймать с помощью оборудования, но этого не произошло. Однако в будущем возможен иной сценарий развития событий, так что люди могут выступить в роли коренного американского населения. Только в результате общения испанцы захватили континент, так что остается только надеяться, что инопланетяне будут дружелюбными собеседниками.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:10