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Ученые: Первый контакт землян с гуманоидами будет похож на встречу конкистадоров и индейцев
Пока ученые не могут однозначно сказать о существовании иной жизни на просторах Вселенной, но они верят, что она существует. Только первый контакт землян с гуманоидами будет похож на встречу конкистадоров и индейцев.

Уфологи часто злят скептиков своими описаниями внеземных цивилизаций, которые в будущем могут снизойти до общения с человечеством, потому что пока оно не представляет для них никакого интереса. Дискуссия может длиться долгие годы, хотя ученые предполагают, что существа могут жить за пределами нашей галактики, сообщает ToDay News Ufa

Ученые: Первый контакт землян с гуманоидами будет похож на встречу конкистадоров и индейцев


В ином случае их сигналы можно было поймать с помощью оборудования, но этого не произошло. Однако в будущем возможен иной сценарий развития событий, так что люди могут выступить в роли коренного американского населения. Только в результате общения испанцы захватили континент, так что остается только надеяться, что инопланетяне будут дружелюбными собеседниками.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:10
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