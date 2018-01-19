В Якутске инвалида-колясочника в лютый мороз бросили у трапа самолета
В Якутске на 40-градусном морозе рядом с опустевшим самолетом оставили бабушку 89 лет, которая к тому же является инвалидом-колясочником. По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, открыто уголовное производство.
Дочь потерпевшей бабушки обратилась с жалобой в полицию. Она заявила, что в Якутск прилетела старушка-инвалид. Покупая билет, дочь оплатила и дополнительное обслуживание. Так что у трапа инвалида должен был встречать спецподъемник, а в зал аэропорта сопровождать оплаченные сотрудники.
Однако по прилету на землю старушке помогли спуститься летевшие вместе с ней пассажиры. Затем они погрузились в автобус, а бабушка осталась замерзать у опустевшего лайнера. Как рассказала заявительница, после этого пожилая женщина заболела.
Назначенная судмедэкспертиза установит степень вреда, который был причинен здоровью инвалиду-колясочнику.
Представители аэропорта заявляют, что об инвалиде авиакомпания-перевозчик им ничего не сообщала.
Дочь потерпевшей бабушки обратилась с жалобой в полицию. Она заявила, что в Якутск прилетела старушка-инвалид. Покупая билет, дочь оплатила и дополнительное обслуживание. Так что у трапа инвалида должен был встречать спецподъемник, а в зал аэропорта сопровождать оплаченные сотрудники.
Однако по прилету на землю старушке помогли спуститься летевшие вместе с ней пассажиры. Затем они погрузились в автобус, а бабушка осталась замерзать у опустевшего лайнера. Как рассказала заявительница, после этого пожилая женщина заболела.
Назначенная судмедэкспертиза установит степень вреда, который был причинен здоровью инвалиду-колясочнику.
Представители аэропорта заявляют, что об инвалиде авиакомпания-перевозчик им ничего не сообщала.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:20