В Якутске инвалида-колясочника в лютый мороз бросили у трапа самолета

Дочь потерпевшей бабушки обратилась с жалобой в полицию. Она заявила, что в Якутск прилетела старушка-инвалид. Покупая билет, дочь оплатила и дополнительное обслуживание. Так что у трапа инвалида должен был встречать спецподъемник, а в зал аэропорта сопровождать оплаченные сотрудники.Однако по прилету на землю старушке помогли спуститься летевшие вместе с ней пассажиры. Затем они погрузились в автобус, а бабушка осталась замерзать у опустевшего лайнера. Как рассказала заявительница, после этого пожилая женщина заболела.Назначенная судмедэкспертиза установит степень вреда, который был причинен здоровью инвалиду-колясочнику.Представители аэропорта заявляют, что об инвалиде авиакомпания-перевозчик им ничего не сообщала.