Возле МКС был замечен сферический НЛО вместе с объектом в виде “танка”

Камеры наблюдения зафиксировали странный объект, напоминающий опасную военную технологию пришельцев, а за ним скрывался еще один аппарат. Первый НЛО сразу привлек к себе внимание уфологов, потому что он отличался от своих собратьев огромными размерами и быстро промчался мимо объектива.Второй корабль имел форму шара, однако он оставил за собой шлейф дыма. В своих комментариях Скотт Уоринг отметил, что сюжет не вызывает сомнений и является подлинным, но сфера может быть обычным метеоритом или спутником.