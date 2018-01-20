Возле МКС был замечен сферический НЛО вместе с объектом в виде “танка”
Исследователи опубликовали в сетях видео после наблюдения за событиями, происходящими на станции. Они заметили возле МКС сферический НЛО вместе с объектом в виде “танка”.
Камеры наблюдения зафиксировали странный объект, напоминающий опасную военную технологию пришельцев, а за ним скрывался еще один аппарат. Первый НЛО сразу привлек к себе внимание уфологов, потому что он отличался от своих собратьев огромными размерами и быстро промчался мимо объектива.
Второй корабль имел форму шара, однако он оставил за собой шлейф дыма. В своих комментариях Скотт Уоринг отметил, что сюжет не вызывает сомнений и является подлинным, но сфера может быть обычным метеоритом или спутником.
Камеры наблюдения зафиксировали странный объект, напоминающий опасную военную технологию пришельцев, а за ним скрывался еще один аппарат. Первый НЛО сразу привлек к себе внимание уфологов, потому что он отличался от своих собратьев огромными размерами и быстро промчался мимо объектива.
Второй корабль имел форму шара, однако он оставил за собой шлейф дыма. В своих комментариях Скотт Уоринг отметил, что сюжет не вызывает сомнений и является подлинным, но сфера может быть обычным метеоритом или спутником.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30