Майкла Дугласа обвинили в непристойном поведении

Это резонансное событие произошло в продюсерской компании американского актера - Stonebridge Productions. 40-летняя журналистка рассказывает, что это происходило в конце 1980-х. По словам Броуди, ей приходилось слушать развратные возгласы и двусмысленные сексуальные шутки от известного актера.А так же в один из дней, выбирая персонажа для фильма вместе с Дугласом, актер начал активно приносить себе удовольствие в присутствии журналистки. В последствии этого Сюзан Броуди не желала оставаться в присутствии киноактера и продюсера. Затем была незамедлительно уволена из компании.Актер уже изложил свое мнение журналистам, и назвал эти сплетни ложью .Прежде Майкл Дуглас выступил с "предупредительной" сенсацией о его недостойном поведении.