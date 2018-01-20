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Майкла Дугласа обвинили в непристойном поведении
Киноактера Майкла Дугласа обвинили в развратном поведении в присутствии журналистки Сюзан Броуди.

Это резонансное событие произошло в продюсерской компании американского актера - Stonebridge Productions. 40-летняя журналистка рассказывает, что это происходило в конце 1980-х. По словам Броуди, ей приходилось слушать развратные возгласы и двусмысленные сексуальные шутки от известного актера.

Майкла Дугласа обвинили в непристойном поведении


А так же в один из дней, выбирая персонажа для фильма вместе с Дугласом, актер начал активно приносить себе удовольствие в присутствии журналистки. В последствии этого Сюзан Броуди не желала оставаться в присутствии киноактера и продюсера. Затем была незамедлительно уволена из компании.

Актер уже изложил свое мнение журналистам, и назвал эти сплетни ложью .

Прежде Майкл Дуглас выступил с "предупредительной" сенсацией о его недостойном поведении.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Сегодня, 01:30
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