Ученые разработали новый тест, выявляющий онкологии на ранних стадиях

«Научным прорывом» назвал профессор Питер Гиббс результаты совместных австрало-американских исследований. В ходе общих экспериментов международной группе учёных удалось создать уникальный диагностический тест, выявляющий на ранней стадии более половины случаев поражения кишечника и лёгких, более 70 процентов онкологий поджелудочной и желудка, почти 95% случаев заболевания раком яичников и печени.Исследования международная группа исследователей проводила на пациентах, у которых уже был выявлен рак. Применение технологии жидкостной биопсии, разработанной австралийцами и американцами, подтвердило страшный диагноз. Новый тест решено назвать CancerSEEK, его основным достоинством считается полное отсутствие ложноположительных результатов. Таким образом, человек гарантированно не получит заведомо ложный диагноз «рак», что позволит избежать пациенту душевных травм и новых дорогостоящих исследований. Профессор Гиббс предположил: уже через пару лет врачи-онкологи возьмут «на вооружение» чудо-тест CancerSEEK.