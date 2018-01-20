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Астронавт Салли Райд раскритиковала созданную NASA косметику для женщин-космонавтов
NASA сообщило о создании новой косметики для женщин-космонавтов, куда входят все необходимые предметы, чтобы они могли выглядеть замечательно в таких условиях. Однако астронавт Салли Райд раскритиковала новую продукцию.

Она отметила, что наборы создавались мужчинами, которые почти не знают, что нужно каждой особе. Сами они изготовлены в виде футляров желтого цвета, имеющих большое количество карманов, чтобы можно было удобно разместить все необходимые предметы.

Астронавт Салли Райд раскритиковала созданную NASA косметику для женщин-космонавтов


Астронавт заметила, что многие женщины вместо туши предпочитают пользоваться сывороткой, а также много места занимает жидкость для снятия грима. Вместо нее можно положить салфетки, а также до сих пор эта новинка не побывала на орбите, чтобы проверить ее на практике в космосе.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:30
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