Астронавт Салли Райд раскритиковала созданную NASA косметику для женщин-космонавтов

Она отметила, что наборы создавались мужчинами, которые почти не знают, что нужно каждой особе. Сами они изготовлены в виде футляров желтого цвета, имеющих большое количество карманов, чтобы можно было удобно разместить все необходимые предметы.Астронавт заметила, что многие женщины вместо туши предпочитают пользоваться сывороткой, а также много места занимает жидкость для снятия грима. Вместо нее можно положить салфетки, а также до сих пор эта новинка не побывала на орбите, чтобы проверить ее на практике в космосе.