Александр Ревва поздравил фанатов с православным Крещением семейной фотографией

Известный в основном, как комедийный артист, Александр Рева решил сделать нечто приятное для своих поклонников. А что можно сделать в соцсети Instagram? Правильно: поделиться фотографией. На этот раз снимок был посвящен православному празднику Крещения Господнего.В поздравлении Александр пожелал пользователям сильной веры, любви, мудрости и терпения.Объектив фотоаппарата запечатлел семью актера, которую обнимает, стоя в центре композиции, искренне улыбаясь.Само собой разумеется, что в праздник хотелось выглядеть особенно нарядно. Супруга шоумена Анжелика была в белом пиджаке, а дочери – Алиса и Амели (2007 и 2013 годов рождения) – были чуть ли не в бальных платьях светло-розового цвета. Ну а сам певец (в этом амплуа выступает под псевдонимом Артур Пирожков) сфотографировался в костюме строгого покроя и такого же строго цвета – черного, под которым была белая рубашка.Милая и светлая по своему настроению фотография и поздравление понравилось более 26-ти тысячам поклонников.