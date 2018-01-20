Пользователи Samsung экономят на связи в полтора раза больше, чем владельцы iPhone

Разработчик облачных сервисов oneFactor провел доскональное исследование по поводу разницы в затратах на связь обладателей современных девайсов от двух суперизвестных компаний. Замеры проводились в декабре 2017 года, «под прицел» компании oneFactor попали такие гаджеты: iPhone – «десятый», «восьмой» и «восьмой плюс», а также смартфоны от Samsung - Galaxy Note 8, Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Выяснилось, что обладатели девайсов от Apple потратили в месяц на связь 1 800, 1 000 и 1 200 рублей соответственно. Тогда как траты владельцев современнейшей продукции южнокорейской компании оказались существенно ниже: 1 100, 1 000 и 900 рублей. Данный «разрыв» выявлен во всех регионах РФ. За счёт чего же смартфоны от Apple «разоряют» своих хозяев? В основном, за счёт траты на роуминг и скачивание интернет-трафика.Также компания, проводившая исследования, уточнила то, что было уже известно: в Москве и Санкт-Петербурге проживает больше владельцев iPhone, а вот жители Севера и Дальнего Востока Российской Федерации чаще выбирают смартфоны от Samsung.