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В США свидетели события сделали видео НЛО с яркими светящимися огнями
Пользователи сетей увидели новое видео, опубликованное свидетелями события из США. Они заметили в небе НЛО с яркими светящимися огнями, когда он делал необычные маневры.

В сюжете летающая тарелка после плавного перемещения начинает делать резкие движения в стороны, пытаясь рассмотреть территорию или желая, чтобы люди обратили на нее внимание. Исследователи отметили, что ролик был снят панорамным способом, а внеземной корабль пришельцев способен быстро переместиться в другое место на большой скорости после зависания.

В США свидетели события сделали видео НЛО с яркими светящимися огнями


Зрители после просмотра предположили, что космические гости специально оставили огни включенными. Также многие люди вспомнили о темной стороне Луны, где могут жить гуманоиды, так как есть версия об инопланетном происхождении небесного тела.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:15
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