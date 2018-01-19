В США свидетели события сделали видео НЛО с яркими светящимися огнями

В сюжете летающая тарелка после плавного перемещения начинает делать резкие движения в стороны, пытаясь рассмотреть территорию или желая, чтобы люди обратили на нее внимание. Исследователи отметили, что ролик был снят панорамным способом, а внеземной корабль пришельцев способен быстро переместиться в другое место на большой скорости после зависания.Зрители после просмотра предположили, что космические гости специально оставили огни включенными. Также многие люди вспомнили о темной стороне Луны, где могут жить гуманоиды, так как есть версия об инопланетном происхождении небесного тела.