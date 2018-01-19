Специалисты не нашли ничего особенного в «горячей йоге»

"Горячая йога" – это разновидность йоги, которая включает в себя двадцать шесть асан. В данном случае занятия проводятся в зале при температуре в 35-42 градусов, при влажности в сорок процентов. Упражнения, заимствованные в хатха-йоге, несут больше хороших эффектов, в рамках индийского климата. Йога была проверена для сердечно-сосудистых заболеваний при больших температурах. 52 респондента разделили на 3 группы. 14 занимались обычной йогой, 19 - "горячей йогой", прочие находились в контрольной группе. Ученые после опыта проверили тонус кровеносных сосудов, вес людей.Практиковавшие "горячую йогу", имели меньше жировой ткани. По мнению экспертов для лечения сердечных болезней полезность йоги не связана с температурой. Это важно для людей пожилого и среднего возраста.