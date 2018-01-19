NASA тестирует ядерный миниреактор, предназначенный для будущих колоний на Марсе

Проект, совместное предприятие NASA и Министерства энергетики США, призван решить одну из самых больших проблем, стоящих перед постоянной базой на Марсе, так как Красная планета - сложное место для производства энергии.Расстояние планеты от Солнца означает, что он получает меньше естественного света, чем Земля, и как таковая, солнечная энергия будет намного менее надежной, чему также не помогут огромные пылевые облака, которые генерирует планета, что также сделать энергию ветра непрактичной. Астронавты даже не смогут сжигать ископаемое топливо, потому что, как утверждают некоторые теоретики, на Марсе не обнаружено каких-либо известных окаменелостей.Таким образом, ядерная энергия является логичным выбором для питания марсианской колонии, однако текущие энергетические реакторы большие, громоздкие и очень тяжелые. Для источника твердого топлива для космических путешествий нужна энергетическая система, которая достаточно легка, чтобы быть в состоянии избежать гравитации Земли без особых усилий.NASA работает над испытанием ядерного миниреактора, проект которого получил имя Kilopower. Конкретный прототип, который называется KRUSTY, содержит небольшой стержень урана-235, генерирующий около 10 киловатт энергии. Это далеко от 50 или около того киловатт, которые действительно потребуются миссии Марса, но прототип будет усовершенствован в силе по мере развития технологий в ближайшие годы. Существует также возможность запуска нескольких блоков KRUSTY в космос, чтобы они могли работать вместе.Ожидается, что начальные испытания KRUSTY продолжатся в течение нескольких месяцев. Когда Kilopower будет закончен, NASA надеется, что сможет использовать эту технологию при полетах на Луну и другие части Солнечной системы, а также на Марс.