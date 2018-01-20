Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин

В дорогих местах гостям сразу предлагают халаты, но зачем таким лицам, имеющим достаточно средств, забирать их с собой перед выездом? В дешевых аналогах поживиться нечем, а потому данная категория лиц любит устраивать кражи в элитных отелях. Некоторые люди просто испытывают азарт, а также опасность быть пойманными полицией, минимальна. Если воришку поймают сотрудники, он просто возместит стоимость вещи или заплатит штраф, но большинство владельцев просто закрывают глаза на инцидент, предпочитая сохранить репутацию и клиентов. Многие из них сразу включают в общую стоимость проживания похищенные предметы, чтобы не оставаться в убытке. Но обычные гостиницы не могут придерживаться лояльной политики, иначе они разорятся. Хотя там изобретаются способы для удержания обеспеченного постояльца, чтобы он захотел сюда вернуться.Для этого существуют магазины сувениров, где выставлены все предметы с символикой отеля, которые можно купить за маленькую сумму. Пока данная практика срабатывает частично, так что сотрудники вешают в номерах таблички, на которых указана стоимость полотенца или других вещей в этом месте, но если человек хочет взять их отсюда, придется списывать деньги со счета. Также они прибегают к шутливым надписям, указывающим, что этот сувенир был украден постояльцем, после чего часть лиц задумываются о своих поступках, а другие особы охотно занимаются коллекционированием желанных трофеев. Эта привычка часть толкает народ на преступление, что можно увидеть на примере актрисы Анни Жирардо. Она с гордостью показывала друзьям пепельницы, привезенные из разных уголков мира, отметив, как ей удавалось забрать их из мест отдыха.Звезда не стеснялась признаваться в своих привычках, но парадоксом стало мнение людей, что они во время похищения не расценивают свои действия, как нанесение ущерба. Аргументом становится любимая фраза о полной оплате услуг, вот только в нее не входит вынос вещей из-за личной прихоти постояльцев. Списки “ценностей” поражают даже бывалых экспертов, так как кроме лампочек и спиртного из баров, в чемоданах оказывается постельное белье вместе с элементами сантехники и даже шторами. Чтобы успешно вывезти их из отелей разрабатывается схема с двумя багажами. Вторая сумка сначала пустая, но потом в ней находится все имущество. Некоторые туристы умудряются взять с собой старые подушки и одеяла, чтобы потом совершить обмен, а особенно такой страсти подвержены ценители отдыха “все включено”.Эта категория гостей сливает в тару алкоголь, запасается пищей и даже умудряется выдрать фен, прикрученный к стене, не говоря уже об прочих аналогах. Пара из Нефтеюганска была поймана с поличным в турецком отеле, после чего сотрудники вытащили из чемоданов растения вместе с предметами гиены, халатами и тапочками. Также в нем лежали рулоны туалетной бумаги с 5-литровой канистрой ликера. Люди имеют свои фирмы в родном городе, так что инцидент просто не подлежит логическому пояснению. Во время опроса 5000 человек эксперты выяснили, что лидерами краж стали аргентинцы, считающие своим долгом забрать из отелей вещи, после которых второе место разделили между собой испанцы и сингапурские туристы. Немцам тоже не чуждо ощущение азарта, а дальше список пополнили ирландцы и россияне. Молодые лица чаще любят экстрим во время отдыха, а также склонность к преступлениям имели лица с высшим образованием.Даже предметы, которые фактически утащить отсюда невозможно, сразу привлекают внимание постояльцев. Это относится к ТВ и каминам из мрамора. Лондонский отель всегда гордился своими напольными вазами, однако несколько штук исчезли, несмотря на бдительность охраны. Пришлось тогда насыпать в них песок, чтобы прекратить грабеж, но это невозможно применить по отношению к посуде и сервизам. Голландский гость после нескольких командировок собрал дома целую коллекцию дорогих предметов, украденных из фешенебельной гостиницы, а владельцу пришлось закрыть глаза на выходки элитного клиента. Аналогичная ситуация происходит с картинами, выносимыми предприимчивыми людьми. В Гонконге неизвестное лицо забрало из номера полотно стоимостью 30000 долларов и уверенными шагами вышло из здания. В последний момент работник заметил его в руках туриста и поднял тревогу, после чего ему пришлось умчаться на машине и бросить трофей на улице. Аналогичная ситуация произошла в Нью-Йорке, только человеку удалось скрыться от полиции, несмотря на то, что камеры наблюдения зафиксировали его действия. Но вершиной наглости стало похищение рояля, стоявшего в холле. Люди переоделись в одежду грузчиков и вынесли инструмент на улицу под недоуменными взглядами прохожих. Однако не стоит думать, что злоумышленники всегда остаются без заслуженного наказания. Женщина в Нигерии после кражи полотенец попала в тюрьму, а потому заплатила штраф. В Индонезии австралийские туристы шествовали по улицам курорта с позорными табличками на шеях после попытки забрать велосипед.