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Сергей Лазарев рассказал, как они с сыном кормили жирафов
Сергей Лазарев поведал, что вместе с сыном посетил Майамский зоопарк. Больше всего ребёнку понравилось кормить жирафов.

Сергей Лазарев рассказал, как они с сыном кормили жирафов

Сергей Лазарев рассказал, что сын был очень доволен, хоть в прошедшем году бывал в этом же зоопарке. Ребёнок даже выучил название каждого животного. Фанаты Сергея Лазарева согласились, что в данном зоопарке диких животных содержат в комфорте. Подписчики раскритиковали зоопарки, в которых животных держат в вольерах.

Но фолловеры сказали, что места для диких зверей без тесных клеток можно найти и не только та территории Майами. Некоторые поклонники стали приглашать Лазарева посетить Берлин, в котором тоже организовали подобное. При этом другие фанаты сообщили, что покормить жирафов также можно и в специальных российских сафари-парках. Подписчики похвалили исполнителя песен, что он уделяет время сыну, невзирая на плотный гастрольный график.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
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