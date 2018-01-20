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Ученые: Прием антацидных препаратов на регулярной основе может повысить риск рака
Учёные сделали выводы, что антацидные таблетки в случае регулярного употребления удваивают риск появления рака желудка у человека.

Ученые: Прием антацидных препаратов на регулярной основе может повысить риск рака

Данные препараты, применяемые для лечения кислотного рефлюкса, диспепсии, являются ингибиторами протонной помпы (ИПП). В случае приёма таких лекарств на протяжении года, риск рака увеличивается в пять раз, а после 3 лет регулярного применения – в восемь раз. Этому причиной может являться гормон – гастрин, вызывающий рост раковых клеток. Их не рекомендуют для длительного применения. При этом антацидные таблетки являются легкодоступными через аптеки. Препараты также связывают с деменцией, проблемами с почками, сердечными приступами у людей.

В новом семилетнем исследовании взяли участие 63 000 человек на территории Гонконга. Экспертами обнаружено, что люди, принимавшие таблетки не меньше раза в неделю, больше чем в два раза имели чаще рак желудка в сравнении с теми, кто их не употреблял.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:45
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