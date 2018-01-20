«Гознаком» выпущено приложение для выявления подлинности новых купюр

В октябре 2017-го Центробанк запустил в оборот новые купюры номиналом в 200 и 2 000 рублей. Банковские билеты с изображением вида на Херсонес и космодрома «Восточный» уже получили хождение в Крыму, на Дальнем Востоке и в Москве. Понятное дело, что россияне, впервые увидев новые банкноты, могут испытывать к ним вполне объяснимое недоверие. Дабы преодолеть опасения граждан, а также для защиты жителей РФ от поддельных купюр «Гознак» разработал и выпустил мобильное приложение.Приложение «Банкноты 2017» доступно для любых электронных устройств, базирующихся на операционной системе iOS. Программа «Банкноты 2017» не только мгновенно выявляет подделку, но ещё обладает всей информацией относительно всех визуальных «тонкостей» защиты российских денежных знаков. Предполагается, что удобное приложение станет доступным 18 января текущего года, любой россиянин сможет скачать его посредством AppStore и GooglePlay.