Китай может сделать первое открытие инопланетной жизни своим новым гигантским телескопом

Полностью управляемые радиотелескопы, подобные этим, необходимы для обнаружения определенных сигналов, поскольку их можно перемещать, поворачивать и нацеливать на конкретные цели. Телескоп будет работать от 150 МГц до 115 ГГц, частоты, оптимизированные для проведения исследований гравитационных волн, черных дыр и темной материи.«Антенна, самая большая в мире, сможет проследить происхождение любых полученных сигналов. Размещен он будет в Шихези - малонаселенный предгорье Тянь-Шаня на северо-востоке Синьцзяна. Горные хребты, окружающие место, будут экранировать телескоп от электромагнитных шумов», - сказала в заявлении Сонг Хуаган из обсерватории Синьцзянской академии наук Китая.500-метровый сферический телескоп Aperture FAST, уже действующий в Китае, один из крупнейших в мире радиотелескопов, запущенный в 2016 году, может покрывать некоторые более низкие частоты, чем будущий супертелескоп QTT. Планируется, что вместе они будут занимать перекрывающийся охват 150 МГц и 3 ГГц. Это создает благоприятные условия для китайских ученых, надеющихся обнаружить чужопланетную жизнь.