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Китай может сделать первое открытие инопланетной жизни своим новым гигантским телескопом
На этой неделе Китай утвердил планы разработки нового радиотелескопа Xingjiang Qitai 110m (QTT). Он планируется с регулируемой тарелкой, которая на 10% больше по диаметру, чем телескоп Green Bank в Западной Вирджинии, считающийся самым большим управляемым телескопом в мире. Новый телескоп Китая будет иметь возможность покрывать 75% неба.

Китай может сделать первое открытие инопланетной жизни своим новым гигантским телескопом


Полностью управляемые радиотелескопы, подобные этим, необходимы для обнаружения определенных сигналов, поскольку их можно перемещать, поворачивать и нацеливать на конкретные цели. Телескоп будет работать от 150 МГц до 115 ГГц, частоты, оптимизированные для проведения исследований гравитационных волн, черных дыр и темной материи.

«Антенна, самая большая в мире, сможет проследить происхождение любых полученных сигналов. Размещен он будет в Шихези - малонаселенный предгорье Тянь-Шаня на северо-востоке Синьцзяна. Горные хребты, окружающие место, будут экранировать телескоп от электромагнитных шумов», - сказала в заявлении Сонг Хуаган из обсерватории Синьцзянской академии наук Китая.

500-метровый сферический телескоп Aperture FAST, уже действующий в Китае, один из крупнейших в мире радиотелескопов, запущенный в 2016 году, может покрывать некоторые более низкие частоты, чем будущий супертелескоп QTT. Планируется, что вместе они будут занимать перекрывающийся охват 150 МГц и 3 ГГц. Это создает благоприятные условия для китайских ученых, надеющихся обнаружить чужопланетную жизнь.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:03
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