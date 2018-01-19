В Балашове преступник с ножом и трусами на голове ограбил офис микрозаймов

Мужчина в возрасте 36 лет ранее уже привлекался к ответственности после происшествия в ТЦ “Омега”. Тогда он похитил сумку сотрудницы, где лежали 50000 руб. После задержания он сразу признал свою вину и пока находится в городе без права выезда.Новое ограбление произошло вечером, когда злоумышленник вынес из здания 3000 руб, так как сотрудники органов вовремя успели приехать к объекту и взять его с поличным. Суд приговорил его к лишению свободы на 3 года, которые он проведет в колонии строгого режима.