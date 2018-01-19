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В КНР у молодежи привычка нюхать своих котов стала пользоваться популярностью
В КНР у молодежи привычка нюхать своих котов стала пользоваться популярностью. Многие люди написали в сетях, что испытывают удовольствие от такой процедуры, проведенной с домашними питомцами.

Они часами гладят их шерсть, после чего могут долго вдыхать аромат четверолапых друзей. Такая мода появилась не так давно, однако стала быстро распространяться среди данной категории населения. Некоторые китайцы предпочитают тратить на животных большие суммы, а также отказываются от рождения будущего потомства.

В КНР у молодежи привычка нюхать своих котов стала пользоваться популярностью


Эксперты после исследования ситуации отметили, что она связана с одиночеством молодых лиц, живущих в крупных городах. Большинство людей не имеют отношений с противоположным полом, так что коты заменяют им ребенка, требующего постоянного ухода и внимания.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:45
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