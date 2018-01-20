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Учёные из ДНК создали быструю молекулярную руку
Роботизированная современная нанорука, которую создали при коррекции молекул ДНК, способную за доли секунды передвигать наночастицы либо молекулы на значительные расстояния, на днях представили немецкие химики.

Учёные из ДНК создали быструю молекулярную руку

Управление этим устройством осуществляется за счёт внешнего электрического поля. Исследователям создан опытный образец робота, чья скорость превышает в пять раз скорость любого другого такого роботизированного устройства. Нанорука в длину составляет 25 нанометров. Она состоит из 6 спиралей ДНК. Благодаря использованию возможности электрического поля, исследователи научились управлять ею, эффективно решать простые задачи на уроне наночастиц.

Нанорука в будущем может быть усовершенствована для использования в более широких сферах. Ранее итальянской жительнице установили впервые бионический протез руки. Уникальная версия аппарата способна во многих отношениях полноценно заменить конечность.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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