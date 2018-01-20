Учёные из ДНК создали быструю молекулярную руку

Управление этим устройством осуществляется за счёт внешнего электрического поля. Исследователям создан опытный образец робота, чья скорость превышает в пять раз скорость любого другого такого роботизированного устройства. Нанорука в длину составляет 25 нанометров. Она состоит из 6 спиралей ДНК. Благодаря использованию возможности электрического поля, исследователи научились управлять ею, эффективно решать простые задачи на уроне наночастиц.Нанорука в будущем может быть усовершенствована для использования в более широких сферах. Ранее итальянской жительнице установили впервые бионический протез руки. Уникальная версия аппарата способна во многих отношениях полноценно заменить конечность.