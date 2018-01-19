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Зрители ошарашены тем, что у Александры Черно растёт борода
Хейтеры скандальной участницы "Дома-2" Александры Черно заметили, что брюнетка ещё менее женственна, чем предполагалось прежде, так как на одном из стоп-кадров хорошо видно, что у неё растёт борода.

На снимке можно узреть, как нижняя часть лица Черно делает её несколько мужеподобной, что вызывает отторжение у зрителей. При этом даже те фолловеры, которые действительно не желают бывшей возлюбленной Иосифа Оганесяна зла, не сомневаются, что телезвезде следует следить за собой.

Зрители ошарашены тем, что у Александры Черно растёт борода

Впрочем, сама Черно не считает себя неженственной. Как известно, неделю назад она показала снимок, где запечатлена в сексуальном нижнем белье красного цвета. Ненавистники Александры тогда в который раз уже принялись критиковать её за откровенность и призвали не хвастаться телом, не привлекающим мужчин.

Зрители ошарашены тем, что у Александры Черно растёт борода

Черно, напомним, в данный момент не имеет возлюбленного, хоть и является поклонницей Михаила Вырского, не пожелавшего становиться её парнем, но не препятствующего тому, чтобы быть её другом.

Месяц назад Александра рассталась с Оганесяном. Впрочем, ходят слухи, что девушка собирается вернуться к нему.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:42
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