Зрители ошарашены тем, что у Александры Черно растёт борода

На снимке можно узреть, как нижняя часть лица Черно делает её несколько мужеподобной, что вызывает отторжение у зрителей. При этом даже те фолловеры, которые действительно не желают бывшей возлюбленной Иосифа Оганесяна зла, не сомневаются, что телезвезде следует следить за собой.Впрочем, сама Черно не считает себя неженственной. Как известно, неделю назад она показала снимок, где запечатлена в сексуальном нижнем белье красного цвета. Ненавистники Александры тогда в который раз уже принялись критиковать её за откровенность и призвали не хвастаться телом, не привлекающим мужчин.Черно, напомним, в данный момент не имеет возлюбленного, хоть и является поклонницей Михаила Вырского, не пожелавшего становиться её парнем, но не препятствующего тому, чтобы быть её другом.Месяц назад Александра рассталась с Оганесяном. Впрочем, ходят слухи, что девушка собирается вернуться к нему.