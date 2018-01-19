Ученые наконец разгадали причину жуткого красного свечения Вселенной
При просмотре через инфракрасную линзу видно, что Вселенная имеет слабое, но отчетливое, жуткое красное свечение. На протяжении десятилетий ученые пытались выяснить, откуда это взялось, и после многих исследований и теоретизирования они наконец , похоже, получили ответ.
Как оказалось, это свечение вызвано молекулой, называемой бензонитрилом, представляющей собой форму полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Молекула была обнаружена с помощью телескопа Green Bank (GBT) в Западной Вирджинии и была обнаружена не через инфракрасный спектр, а через измерения радиоволн.
Это привело к уникальному открытию, поскольку обнаруженный в космосе бензонитрил вел себя совершенно по-другому, чем ожидали астрономы. Ранее считалось, что ПАУ образуются только вокруг установленных звезд с большим количеством тепла и энергии, но бензонитрил, который был обнаружен с использованием радиоволн, был частью холодного облака молекулярного мусора. Более того, их было намного больше, чем ожидалось, так как симуляции и расчеты предсказывали, что в космосе будет в четыре раза меньше бензонитрила, чем кажется на самом деле.
По словам молекулярной астрофизики Кристин Джоблин из Университета Тулузы, несоответствие между наблюдениями и моделью показывает, что, несмотря на низкое наблюдаемое количество бензонитрила, его обнаружение остается важным в ограничении химических моделей.
Как оказалось, это свечение вызвано молекулой, называемой бензонитрилом, представляющей собой форму полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Молекула была обнаружена с помощью телескопа Green Bank (GBT) в Западной Вирджинии и была обнаружена не через инфракрасный спектр, а через измерения радиоволн.
Это привело к уникальному открытию, поскольку обнаруженный в космосе бензонитрил вел себя совершенно по-другому, чем ожидали астрономы. Ранее считалось, что ПАУ образуются только вокруг установленных звезд с большим количеством тепла и энергии, но бензонитрил, который был обнаружен с использованием радиоволн, был частью холодного облака молекулярного мусора. Более того, их было намного больше, чем ожидалось, так как симуляции и расчеты предсказывали, что в космосе будет в четыре раза меньше бензонитрила, чем кажется на самом деле.
По словам молекулярной астрофизики Кристин Джоблин из Университета Тулузы, несоответствие между наблюдениями и моделью показывает, что, несмотря на низкое наблюдаемое количество бензонитрила, его обнаружение остается важным в ограничении химических моделей.