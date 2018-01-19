Ученые наконец разгадали причину жуткого красного свечения Вселенной

Как оказалось, это свечение вызвано молекулой, называемой бензонитрилом, представляющей собой форму полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Молекула была обнаружена с помощью телескопа Green Bank (GBT) в Западной Вирджинии и была обнаружена не через инфракрасный спектр, а через измерения радиоволн.Это привело к уникальному открытию, поскольку обнаруженный в космосе бензонитрил вел себя совершенно по-другому, чем ожидали астрономы. Ранее считалось, что ПАУ образуются только вокруг установленных звезд с большим количеством тепла и энергии, но бензонитрил, который был обнаружен с использованием радиоволн, был частью холодного облака молекулярного мусора. Более того, их было намного больше, чем ожидалось, так как симуляции и расчеты предсказывали, что в космосе будет в четыре раза меньше бензонитрила, чем кажется на самом деле.По словам молекулярной астрофизики Кристин Джоблин из Университета Тулузы, несоответствие между наблюдениями и моделью показывает, что, несмотря на низкое наблюдаемое количество бензонитрила, его обнаружение остается важным в ограничении химических моделей.