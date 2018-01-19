В интернете опубликовали откровенное фото дочери Аллы Пугачевой

На фото, размещенном на странице Аллы Пугачевой, ее дочь Кристина Орбакайте изображена в колготках в сетку, лёжа на кровати в вызывающей позе. Раньше Орбакайте сама обнародовала в соцсети публикацию в похожем образе. Исполнительница песен поздравила фолловеров с Новым годом, обнародовав в Instagram фото из гримерной, где артистка запечатлена в провокационных колготках.Фанаты не оценили её поступок и обрушились на Кристину шквалом критики. Некоторые написали, что у неё скоро будут внуки, а она разделась перед публикой. При этом другие сказали, что певице не нужен эпатаж, так как она и так хороша.