Итальянка перед своей смертью оставила коту 30000 евро
Итальянка настолько любила своего кота Джери, что решила перед своей смертью оставить ему 30000 евро. Сейчас любитель мягкой мебели и креветок стал наследником состояния после оглашения завещания.
Женщина не могла даже подумать, что ее питомец останется без помощи, когда она уйдет в иной мир. Потому она посетила нотариуса и обеспечила животному комфортную жизнь. Такая выходка матери не шокировала наследников, знающих о ее слабостях.
Также они будут выполнять ее волю и спасать питомца в случае тяжелого недуга. Дочь отметила, что мама всегда учила детей любить животных и верить в Бога, перед которым все равны. Потому никто из них не будет сожалеть, если для помощи коту придется продавать ценные вещи или украшения.
Женщина не могла даже подумать, что ее питомец останется без помощи, когда она уйдет в иной мир. Потому она посетила нотариуса и обеспечила животному комфортную жизнь. Такая выходка матери не шокировала наследников, знающих о ее слабостях.
Также они будут выполнять ее волю и спасать питомца в случае тяжелого недуга. Дочь отметила, что мама всегда учила детей любить животных и верить в Бога, перед которым все равны. Потому никто из них не будет сожалеть, если для помощи коту придется продавать ценные вещи или украшения.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:25