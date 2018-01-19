Итальянка перед своей смертью оставила коту 30000 евро

Женщина не могла даже подумать, что ее питомец останется без помощи, когда она уйдет в иной мир. Потому она посетила нотариуса и обеспечила животному комфортную жизнь. Такая выходка матери не шокировала наследников, знающих о ее слабостях.Также они будут выполнять ее волю и спасать питомца в случае тяжелого недуга. Дочь отметила, что мама всегда учила детей любить животных и верить в Бога, перед которым все равны. Потому никто из них не будет сожалеть, если для помощи коту придется продавать ценные вещи или украшения.