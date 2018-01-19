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Итальянка перед своей смертью оставила коту 30000 евро
Итальянка настолько любила своего кота Джери, что решила перед своей смертью оставить ему 30000 евро. Сейчас любитель мягкой мебели и креветок стал наследником состояния после оглашения завещания.

Женщина не могла даже подумать, что ее питомец останется без помощи, когда она уйдет в иной мир. Потому она посетила нотариуса и обеспечила животному комфортную жизнь. Такая выходка матери не шокировала наследников, знающих о ее слабостях.

Итальянка перед своей смертью оставила коту 30000 евро


Также они будут выполнять ее волю и спасать питомца в случае тяжелого недуга. Дочь отметила, что мама всегда учила детей любить животных и верить в Бога, перед которым все равны. Потому никто из них не будет сожалеть, если для помощи коту придется продавать ценные вещи или украшения.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:25
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