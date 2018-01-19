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В Ингушетии женщина дважды стала женой без бракоразводного процесса
Местные СМИ сообщили об инциденте в Ингушетии. Женщина дважды стала женой без бракоразводного процесса, нарушив традиции народа.

Новым избранником особы стал друг экс-супруга, но ее брат возмущен такими событиями и примет любое решение, которое сообщат ему родственники. Он считает, что сестра покрыла позором всю семью, так как они живут в селе. Местные жители на собрании будут советоваться, как поступить в данной ситуации.

[center]В Ингушетии женщина дважды стала женой без бракоразводного процесса[/center

Сама виновница скандала отметила, что имеет полное право на новый союз и не считает его преступлением. Однако на территории страны такие браки запрещены, хотя некоторые страны официально ввели закон о многомужии для невест.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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