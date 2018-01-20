Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал четырнадцатилетний подросток

Подросток два года назад внес накопленные свои средства на сумму в 1 000 американских долларов на депозит для предзаказа. Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, ему привезли бюджетный заказанный седан версии Tesla Model 3. Новый, предназначенный для подростка, электромобиль получил кузов в чёрной расцветке, черные диски колес, функциональный пакет, за счёт которого убирается хромированная отделка автомобильного кузова.В семье на время предзаказа не было авто, однако пока Tesla Model 3 готовился к выпуску, родители приобрели Tesla Model X. Неизвестно кто оказал тинейджеру помощь в оплате предзаказа. Хотя авто уже доставили заказчику, парень за руль может сесть только по достижению шестнадцатилетия.