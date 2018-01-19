Марк Рудинштейн рассказал, как молодая экс-жена Джигарханяна едва не убила его

В телеэфире этой программы Марк Григорьевич был оппонентом как раз Виталины. Она, в частности заявила о готовности оспорить развод в судебном порядке на основании того, что хочет продолжить семейную жизнь.В то же время, в Сети уже ходят слухи о том, что она выходит замуж за Рудинштейна, на что он в грубой форме отозвался, что пианистка только и на то способна, как плести интриги.Следующее, что вызвало негодование продюсера – другого рода интриги, но уже со стороны адвоката Армена Борисовича Эллины Мазур. Речь идет не только о личном капитале артиста, но и об активах Театра Джигарханяна. Рудинштейн утверждает об исчезнувших финансовых документах (Цымбалюк-Романовская там работала директором, ее мать заведовала пошивочным цехом Театра, а отец – театральным постановочным подразделением). Финансовые потери в общей сложности составляют 170 миллионов.