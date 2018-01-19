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Марк Рудинштейн рассказал, как молодая экс-жена Джигарханяна едва не убила его
Марк Рудинштейн, давний друг Армена Джигарханяна, на телешоу «Прямой эфир» у Андпея Малахова рассказал о некоторых деталях недавней семейной жизни известного артиста и Виталины Цымбалюк-Романовской, которая едва его не убила, давая таблетки сомнительного эффекта.

Марк Рудинштейн рассказал, как молодая экс-жена Джигарханяна едва не убила его


В телеэфире этой программы Марк Григорьевич был оппонентом как раз Виталины. Она, в частности заявила о готовности оспорить развод в судебном порядке на основании того, что хочет продолжить семейную жизнь.
В то же время, в Сети уже ходят слухи о том, что она выходит замуж за Рудинштейна, на что он в грубой форме отозвался, что пианистка только и на то способна, как плести интриги.

Следующее, что вызвало негодование продюсера – другого рода интриги, но уже со стороны адвоката Армена Борисовича Эллины Мазур. Речь идет не только о личном капитале артиста, но и об активах Театра Джигарханяна. Рудинштейн утверждает об исчезнувших финансовых документах (Цымбалюк-Романовская там работала директором, ее мать заведовала пошивочным цехом Театра, а отец – театральным постановочным подразделением). Финансовые потери в общей сложности составляют 170 миллионов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Вчера, 21:55
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