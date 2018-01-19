В Ростове-на-Дону жители возмущены состоянием “адской” ржавой маршрутки

Люди отметили, что салон машины под номером 34 сделан из лотков, покрытых ржавчиной, а аварийные ручки прикручены с помощью самореза. Также пассажиры неоднократно замечали грубость водителя, несмотря на сделанные ему замечания. Пользователи сетей сразу поддержали горожан и тоже стали жаловаться на аналогичные ситуации.Они стали сомневаться в готовности города провести ЧМ по футболу. Это не единственный случай, когда люди возмущаются халатностью властей в данном вопросе. Они призывают их принять соответствующие меры и купить новые машины, или сделать нормальный ремонт существующих аналогов.