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В Ростове-на-Дону жители возмущены состоянием “адской” ржавой маршрутки
В Ростове-на-Дону жители возмущены состоянием “адской” ржавой маршрутки. Один мужчина опубликовал фото транспорта в сетях и назвал его корытом.

Люди отметили, что салон машины под номером 34 сделан из лотков, покрытых ржавчиной, а аварийные ручки прикручены с помощью самореза. Также пассажиры неоднократно замечали грубость водителя, несмотря на сделанные ему замечания. Пользователи сетей сразу поддержали горожан и тоже стали жаловаться на аналогичные ситуации.

В Ростове-на-Дону жители возмущены состоянием “адской” ржавой маршрутки


Они стали сомневаться в готовности города провести ЧМ по футболу. Это не единственный случай, когда люди возмущаются халатностью властей в данном вопросе. Они призывают их принять соответствующие меры и купить новые машины, или сделать нормальный ремонт существующих аналогов.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:21
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