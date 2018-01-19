Надвигающийся геомагнитный шторм может уничтожить спутники Земли и электрическую сетку

«Геомагнитный шторм является серьезным нарушением магнитосферы Земли, которая возникает, когда происходит очень эффективный обмен энергии от солнечного ветра в космическую среду, окружающую Землю. В то время как бури создают прекрасное полярное сияние, они также могут нарушать навигационные системы, такие как Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) и создавать опасные геомагнитные индуцированные токи (GIC) в сетях», - говорят эксперты Центра прогнозирования космической погоды NOAA.Мощные геомагнитные бури могут также нарушать радиосигналы и сбивать настройки системы GPS. Однако шторм этой пятницы классифицируется как G1 («незначительный») в соответствии со шкалою NOAA. Вероятность того, что G1 повредит системы за какое-то значительное количество времени, является небольшой, но возможны колебания.Невозможно точно предсказать, когда штормы ударят, но ученые могут предсказать, когда быстрые солнечные ветры будут колебать магнитное поле Земли (корональные массовые выбросы), что и вызывает бури.