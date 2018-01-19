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Надвигающийся геомагнитный шторм может уничтожить спутники Земли и электрическую сетку
Эксперты Центра прогнозирования космической погоды NOAA предупреждают о надвигающейся геомагнитной бури. Согласно расчетам, космический шторм достигнет поверхности Земли в пятницу 19 января и может уничтожить земные электрические сети и спутниковые системы.

Надвигающийся геомагнитный шторм может уничтожить спутники Земли и электрическую сетку


«Геомагнитный шторм является серьезным нарушением магнитосферы Земли, которая возникает, когда происходит очень эффективный обмен энергии от солнечного ветра в космическую среду, окружающую Землю. В то время как бури создают прекрасное полярное сияние, они также могут нарушать навигационные системы, такие как Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) и создавать опасные геомагнитные индуцированные токи (GIC) в сетях», - говорят эксперты Центра прогнозирования космической погоды NOAA.

Мощные геомагнитные бури могут также нарушать радиосигналы и сбивать настройки системы GPS. Однако шторм этой пятницы классифицируется как G1 («незначительный») в соответствии со шкалою NOAA. Вероятность того, что G1 повредит системы за какое-то значительное количество времени, является небольшой, но возможны колебания.

Невозможно точно предсказать, когда штормы ударят, но ученые могут предсказать, когда быстрые солнечные ветры будут колебать магнитное поле Земли (корональные массовые выбросы), что и вызывает бури.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 18:08
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