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Ученые: Когнитивная активность улучшает память пожилых людей
Новое исследование канадских ученых показало, что пожилые люди с умеренным когнитивным расстройством смогли значительно улучшить память с помощью специальной программы познавательной активности.
Ученые: Когнитивная активность улучшает память пожилых людей


Мягкое когнитивное расстройство (MCI) влияет на людей, находящихся на ранних стадиях деменции или болезни Альцгеймера. Люди с MCI могут иметь умеренную потерю памяти или другие трудности в выполнении задач, которые связаны с когнитивными способностями.

MCI может в конечном итоге перейти в слабоумие или болезнь Альцгеймера. Депрессия и тревога также могут сопровождать MCI.

Ученые из исследовательских центров Монреаля и Квебека доказали, что когнитивная активность, стимулирующая работу мозга, может защитить от снижения умственных способностей.

Люди, занимающиеся в процессе исследования когнитивными тренировками, улучшили показатели памяти на 35-40%, о чем рассказала Сильвия Бельвиль, доктор философии, старший автор исследования. «Самое главное, они сохранили показатели в течение шестимесячного периода», – добавила она.

Участники, например, учились использовать визуальные образы для запоминания имен новых людей и ассоциации для запоминания списков покупок, что может делать каждый в повседневной жизни.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 17:04
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