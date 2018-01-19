Ученые: Когнитивная активность улучшает память пожилых людей

Мягкое когнитивное расстройство (MCI) влияет на людей, находящихся на ранних стадиях деменции или болезни Альцгеймера. Люди с MCI могут иметь умеренную потерю памяти или другие трудности в выполнении задач, которые связаны с когнитивными способностями.MCI может в конечном итоге перейти в слабоумие или болезнь Альцгеймера. Депрессия и тревога также могут сопровождать MCI.Ученые из исследовательских центров Монреаля и Квебека доказали, что когнитивная активность, стимулирующая работу мозга, может защитить от снижения умственных способностей.Люди, занимающиеся в процессе исследования когнитивными тренировками, улучшили показатели памяти на 35-40%, о чем рассказала Сильвия Бельвиль, доктор философии, старший автор исследования. «Самое главное, они сохранили показатели в течение шестимесячного периода», – добавила она.Участники, например, учились использовать визуальные образы для запоминания имен новых людей и ассоциации для запоминания списков покупок, что может делать каждый в повседневной жизни.