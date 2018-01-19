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Непогода стала причиной ДТП в Турции
Порывистый ветер и сильные снегопады привели к дорожным происшествиям на дорогах Турции. В южной провинции Муш произошло крупное ДТП, в котором погибли 6 пассажиров.

В последние дни из-за непривычной погоды увеличилось число автомобильных аварий на турецких дорогах. По данным турецкой прессы всего в дорожных происшествиях пострадало 84 человека, шестеро из которых погибло. В пятницу произошла авария на трассе между городами Хатай и Муш. Междугородний рейсовый автобус перевернулся из-за обледеневшей дороги. Водитель не справился с управлением на заснеженной трассе. В больницах находятся еще 29 пострадавших пассажиров.

Непогода стала причиной ДТП в Турции


За последние сутки это уже третья автомобильная катастрофа. На месте происшествия работают медики и дорожная полиция. Местные власти призывают граждан без особой необходимости не пользоваться общественным и личным транспортом до улучшения погодных условий.
Происшествия
Добавил: E-lena Вчера, 19:23
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