Непогода стала причиной ДТП в Турции

В последние дни из-за непривычной погоды увеличилось число автомобильных аварий на турецких дорогах. По данным турецкой прессы всего в дорожных происшествиях пострадало 84 человека, шестеро из которых погибло. В пятницу произошла авария на трассе между городами Хатай и Муш. Междугородний рейсовый автобус перевернулся из-за обледеневшей дороги. Водитель не справился с управлением на заснеженной трассе. В больницах находятся еще 29 пострадавших пассажиров.За последние сутки это уже третья автомобильная катастрофа. На месте происшествия работают медики и дорожная полиция. Местные власти призывают граждан без особой необходимости не пользоваться общественным и личным транспортом до улучшения погодных условий.