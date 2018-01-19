АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после обеда - Уфологи
Британские уфологи рассказали СМИ, когда лучше всего заниматься поисками НЛО. Оказалось, что внеземные гости любят посещать нашу планету вечером или летать над странами после обеда.

Выводы были сделаны после анализа собранных данных, касающихся случаев появления НЛО. Эксперты заметили, что только 12% объектов были замечены свидетелями событий утром или в полдень. Это связано с нежеланием пришельцев показывать себя людям во время разведки. Однако они становятся более лояльными после 19 часов.

Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после обеда - Уфологи


Тогда аппарат может находиться на месте 12 минут и можно успеть сделать его фото. Пока исследователи не могут однозначно ответить по поводу действий гуманоидов, потому что есть версия о захвате Земли. Также многие лица уверены, что они прилетают сюда для помощи человечеству.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости