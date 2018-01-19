Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после обеда - Уфологи

Выводы были сделаны после анализа собранных данных, касающихся случаев появления НЛО. Эксперты заметили, что только 12% объектов были замечены свидетелями событий утром или в полдень. Это связано с нежеланием пришельцев показывать себя людям во время разведки. Однако они становятся более лояльными после 19 часов.Тогда аппарат может находиться на месте 12 минут и можно успеть сделать его фото. Пока исследователи не могут однозначно ответить по поводу действий гуманоидов, потому что есть версия о захвате Земли. Также многие лица уверены, что они прилетают сюда для помощи человечеству.