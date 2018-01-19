Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после обеда - Уфологи
Британские уфологи рассказали СМИ, когда лучше всего заниматься поисками НЛО. Оказалось, что внеземные гости любят посещать нашу планету вечером или летать над странами после обеда.
Выводы были сделаны после анализа собранных данных, касающихся случаев появления НЛО. Эксперты заметили, что только 12% объектов были замечены свидетелями событий утром или в полдень. Это связано с нежеланием пришельцев показывать себя людям во время разведки. Однако они становятся более лояльными после 19 часов.
Тогда аппарат может находиться на месте 12 минут и можно успеть сделать его фото. Пока исследователи не могут однозначно ответить по поводу действий гуманоидов, потому что есть версия о захвате Земли. Также многие лица уверены, что они прилетают сюда для помощи человечеству.
Выводы были сделаны после анализа собранных данных, касающихся случаев появления НЛО. Эксперты заметили, что только 12% объектов были замечены свидетелями событий утром или в полдень. Это связано с нежеланием пришельцев показывать себя людям во время разведки. Однако они становятся более лояльными после 19 часов.
Тогда аппарат может находиться на месте 12 минут и можно успеть сделать его фото. Пока исследователи не могут однозначно ответить по поводу действий гуманоидов, потому что есть версия о захвате Земли. Также многие лица уверены, что они прилетают сюда для помощи человечеству.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30