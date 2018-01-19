Ученые: Экстремально горячие температуры негативно влияют на качество спермы птиц

Эти данные свидетельствуют о том, что повышение температуры в мире и увеличение частоты экстремальных жарких погодных условий могут быть проблемой для мужской фертильности и репродуктивного успеха у некоторых птиц.Первый автор из Университета Маккуори, доктор Лаура Л. Херли, объяснил, что нормальная морфология сперматозоидов важна как для мужского, так и для женского репродуктивного успеха у птиц, потому что только морфологически нормальная сперма будет иметь возможность оплодотворить яйцо. Это связано с тем, что женщины хранят сперму в специализированных органах в их репродуктивном тракте, а затем используют накопленную сперму для оплодотворения яиц, и только морфологически нормальные спермы принимаются в органы хранения.«Важно отметить, что, хотя для оплодотворения яйца достаточно одного сперматозоида, птицам требуется их несколько, чтобы проникнуть в яичную мембрану для продолжения процесса оплодотворения. Таким образом, успешное оплодотворение требует наличия спермы хорошего качества для достижения яйца, поэтому любой процесс, который уменьшает количество спермы хорошего качества, может иметь негативные последствия для фертильности», - отмечает доктор Херли.Исследование дает важную информацию о влиянии экстремальных температурных условий на птицеведение и вызывает опасения по поводу потенциального воздействия тепловых волн, которые растут как по частоте, так и по интенсивности из-за глобального изменения климата. Важным следующим шагом является прямое изучение последствий фертильности из-за снижения качества спермы у этих птиц в дикой природе и для проверки того, распространяются ли эти эффекты на тех видов птиц, которые обитают в более умеренных условиях.