Внешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрд

Центробанк России объявил, что внешний долг государства в прошедшем году возрос более чем на$14 млрд (+2,9% ) и теперь он составляет более полутриллиона долларов (до $529,084 млрд с $514,132 млрд). При этом выросли и внешние обязательства органов госуправления на $16,5 млрд, (+42)%, достигнув $55,629 млрд.Также задолженность возросла перед нерезидентами по рублевым акциям; по валютным еврооблигациям; по рублевым госбумагам и по валютным акциям. Только банки России сократили свои долги, выплатив по кредитам $14,877 млрд (-12,5%), до $104,5 млрд. Компании наоборот, все более тонут в долговых обязательствах, увеличив их до $144 млрд. Учитывая это, считают финансисты, прогноз Минфина о 4% инфляции в 2018 году кажется слишком оптимистичным.