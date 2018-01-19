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У флоридских обезьян обнаружен опасный для здоровья герпес
Ученые обнаружили, что вирус герпеса не опасен для обезьян, но может оказаться смертельным для людей.

Открытие ученых о том, что более четверти флоридских обезьян являются носителями простого герпеса, дает основание избегать контактов с ними.

У флоридских обезьян обнаружен опасный для здоровья герпес


С целью выяснения процента распространения герпеса у флоридских обезьян команда Вайсли исследовала анализы образцов крови, взятые охотниками, желающими осуществить контроль популяции. Они обнаружили антитела к вирусу практически у 25 процентов обезьян, что, вероятнее всего, недооценено.

Так стоит ли людям беспокоиться об инфицировании простым герпесом от обезьян?
Отмеченные случаи инфицирования вирусом простого герпеса были зафиксированы у работников лаборатории либо ветеринаров, которые заразились вирусом после укуса или контакта с физиологическими жидкостями на рабочем месте.

Вайсли заявляет, что паниковать не стоит, а осторожность не помешает. Не стоит пытаться накормить или прижиматься к животным, пытаясь сфотографироваться. Это не принесет пользы ни животному, ни человеку.
dzen / Наука
Добавил: obel Вчера, 18:49
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