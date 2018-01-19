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Специалисты рассказали, почему так сложно уходить от трудных людей
Новое исследование, опубликованное в журнале American Sociological Review, проливает свет на то, почему тяжело уходить от трудных людей. Как оказалось, причина лежит в том, что зачастую такие люди являются членами семьи или коллегами.
Специалисты рассказали, почему так сложно уходить от трудных людей


«Результаты показывают, что с трудными людьми мы чаще всего контактируем в условиях, где наша свобода выбора партнеров неким образом ограничена», – говорит доктор Оффер Шира, представитель отдела социологии и антропологии Университета Бар-Илан в Израиле, автор статьи.

Исследование основано на данных Сетевого исследования Университета Калифорнии, в котором собраны сведения о социальных связях более 1100 взрослых большого района залива Сан-Франциско.

Полученные данные показывают, что около 15% людей, названных участниками исследования трудными в их понимании, являются близкими родственниками, пожилыми родителями и т.п.

«Это люди, с которыми наша жизнь тесно переплетается, – говорит Шира. – Социальные нормы не позволяют нам просто уйти от них, как бы часто они не заставляли об этом задумываться».

Наиболее трудными людьми в социальном аспекте оказались женщины, имеющие определенную власть в семьях, и коллеги; друзья ими являются редко.

В целом, новые результаты показывают, как нормативные и институциональные ограничения могут заставить людей чувствовать, что они должны поддерживать сложные отношения с не желаемыми людьми.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 16:29
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