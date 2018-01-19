Специалисты рассказали, почему так сложно уходить от трудных людей

«Результаты показывают, что с трудными людьми мы чаще всего контактируем в условиях, где наша свобода выбора партнеров неким образом ограничена», – говорит доктор Оффер Шира, представитель отдела социологии и антропологии Университета Бар-Илан в Израиле, автор статьи.Исследование основано на данных Сетевого исследования Университета Калифорнии, в котором собраны сведения о социальных связях более 1100 взрослых большого района залива Сан-Франциско.Полученные данные показывают, что около 15% людей, названных участниками исследования трудными в их понимании, являются близкими родственниками, пожилыми родителями и т.п.«Это люди, с которыми наша жизнь тесно переплетается, – говорит Шира. – Социальные нормы не позволяют нам просто уйти от них, как бы часто они не заставляли об этом задумываться».Наиболее трудными людьми в социальном аспекте оказались женщины, имеющие определенную власть в семьях, и коллеги; друзья ими являются редко.В целом, новые результаты показывают, как нормативные и институциональные ограничения могут заставить людей чувствовать, что они должны поддерживать сложные отношения с не желаемыми людьми.