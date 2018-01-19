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Мужчина из Ростова предложил для контрацепции погрузить семенники в кипящую воду
“ВКонтакте” пользователи сетей увидели необычный пост мужчины из Ростова. Он решил принять участие в обсуждении способов контрацепции и предложил погрузить семенники в кипящую воду, чтобы убить сперматозоиды.

Автор советует подержать эту пикантную часть органа в ней несколько минут, после чего возмущенные читатели написали много нелестных комментариев в его адрес. Одни люди считали, что человек просто решил пошутить, но большинство лиц после небольшого шока отметили, что этот совет нужно было давать его отцу перед зачатием ребенка. Многие юзеры назвали мужчину садистом, после чего упомянули об инквизиции.

Мужчина из Ростова предложил для контрацепции погрузить семенники в кипящую воду


Остальные ростовчане посоветовали ему лично проверить данный метод на практике, а потом описать свои впечатления. Они советуют сильному полу обращаться с такими вопросами к врачам, а также интересуются количеством молодых юношей, выполнивших столь ужасную рекомендацию.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:34
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