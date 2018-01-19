Студенты снимают видеоклипы в поддержку курсантов из Ульяновска

Полуголые студенты в сюжетах повторяют телодвижения курсантов под композицию Satisfaction. Комментаторы в социальных сетях шутят, что общежития теперь можно узнавать по данным роликам. По мнению других пользователей, студенты так намекают на необходимость ремонта своих общежитий, которые на видеороликах имеют неказистый вид.Стоит напомнить, что на территории Ульяновска учащиеся летного факультета действующего Института гражданской авиации сделали пародийный клип на песню Бенни Бенасси – Satisfaction. Курсанты в ролике станцевали в трусах, сапогах, служебных фуражках. Сергей Морозов, являющийся губернатором области, распорядился собрать специальную комиссию при участии Росавиации и Минтранса, для проверки проведения педагогической работы с курсантами.