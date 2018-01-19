СМИ: Принц Гарри собирается пригласить на свадьбу бывшую девушку

Он до сих пор является е другом молодой особы, которую знает с детских лет. Пара 7 лет встречалась, и общество уже считало возлюбленную принца Гарри потенциальной невестой. Однако она предпочла уехать на территорию Африки из-за любви к свободе, а сейчас узнав о последних событиях, поздравила своего возлюбленного.Сама невеста не против присутствия Челси на церемонии, хотя списки гостей еще не утверждены окончательно. Пользователи сетей сразу сравнили девушку с любовницей отца наследника престола, отметив, что она может стать новой Камиллой. Также их интересовало присутствие бывшего супруга актрисы, после чего все предположили, что жених просто устал от вынужденного одиночества.