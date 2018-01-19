СМИ: Принц Гарри собирается пригласить на свадьбу бывшую девушку
До встречи со своей избранницей Меган Маркл наследник королевской семьи встречался с двумя девушками, однако они не были готовы принять все ограничения, связанные я этикетом двора. Сейчас журналисты узнали, что принц Гарри собирается пригласить на свадьбу бывшую подругу Челси.
Он до сих пор является е другом молодой особы, которую знает с детских лет. Пара 7 лет встречалась, и общество уже считало возлюбленную принца Гарри потенциальной невестой. Однако она предпочла уехать на территорию Африки из-за любви к свободе, а сейчас узнав о последних событиях, поздравила своего возлюбленного.
Сама невеста не против присутствия Челси на церемонии, хотя списки гостей еще не утверждены окончательно. Пользователи сетей сразу сравнили девушку с любовницей отца наследника престола, отметив, что она может стать новой Камиллой. Также их интересовало присутствие бывшего супруга актрисы, после чего все предположили, что жених просто устал от вынужденного одиночества.
Он до сих пор является е другом молодой особы, которую знает с детских лет. Пара 7 лет встречалась, и общество уже считало возлюбленную принца Гарри потенциальной невестой. Однако она предпочла уехать на территорию Африки из-за любви к свободе, а сейчас узнав о последних событиях, поздравила своего возлюбленного.
Сама невеста не против присутствия Челси на церемонии, хотя списки гостей еще не утверждены окончательно. Пользователи сетей сразу сравнили девушку с любовницей отца наследника престола, отметив, что она может стать новой Камиллой. Также их интересовало присутствие бывшего супруга актрисы, после чего все предположили, что жених просто устал от вынужденного одиночества.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:30