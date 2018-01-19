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Елена Яковлева откровенно рассказала о своём браке
Сдержанная актриса Елена Яковлева поделилась историей из личной жизни и о том, что спасло ее брак.

На днях актрису пригласили на передачу «Судьба человека». Елена редко затрагивает свою личную жизнь, но с ведущим она поделилась секретом, как она спасла свой брак, и кто ей в этом помог.

Елена Яковлева откровенно рассказала о своём браке


Советская актриса рассказа, что ее брак длится уже 30 лет, первое время было тяжело. Молодожены ютились в общежитии в маленькой комнате, но уже через несколько лет переехали жить в квартиру. Потом рождение сына помогло наладить быт.

Елена призналась, что важным и переломным моментом для их отношений стало предложение принять участие в съемках сериала «Бандитский Петербург». У супругов наладились отношения, и семья стала крепче.

Также, Елена Яковлева, упомянула своего первого супруга Сергея Юлина, с которым они поженились в студенческие годы, расставшись уже через 6 месяцев.

Актриса не отрицает того, что хотела развестись со своим супругом несколько раз. Но в один прекрасный день: «Мы завели собаку, которая сблизила всех» - говорит Елена. Совместная забота и уход за любимым животным, помогли спасти брак. Конечно, важна любовь и понимание друг друга.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Лукина Вчера, 19:32
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