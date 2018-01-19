Лилия Четрару удивила зрителей отличным состоянием комнаты, в которой жила на "Доме-2"
Лилия Четрару, которая оставила проект "Дом-2" не так давно и вместе со своим возлюбленным Сергеем Захарьяшем, рассказала, в каком состоянии пребывает проектная комната, где молодые люди жили последние месяцы.
Как известно, во второй комнате общего дома пара проживала два месяца, после чего покинула реалити-шоу. Зрители привыкли, что жители телестройки далеко не всегда следят за порядком, в связи с чем после них новым жильцам часто достаётся помещение с кучей мусора и разбросанными вещами. Однако, если верить словам знаменитой молдаванки, у них с Захарьяшем всё было совсем не так.
Как сказала Четрару, в комнате всё прекрасно - нет раскиданных вещей и разбитой мебели. Кроме того, уже при входе в неё душу радует приятный запах. Это становится возможным благодаря специальному приспособлению, так как оно само периодически брызгает необходимую для поддержания хорошего запаха жидкость.
Как известно, во второй комнате общего дома пара проживала два месяца, после чего покинула реалити-шоу. Зрители привыкли, что жители телестройки далеко не всегда следят за порядком, в связи с чем после них новым жильцам часто достаётся помещение с кучей мусора и разбросанными вещами. Однако, если верить словам знаменитой молдаванки, у них с Захарьяшем всё было совсем не так.
Как сказала Четрару, в комнате всё прекрасно - нет раскиданных вещей и разбитой мебели. Кроме того, уже при входе в неё душу радует приятный запах. Это становится возможным благодаря специальному приспособлению, так как оно само периодически брызгает необходимую для поддержания хорошего запаха жидкость.
"Обычно я занималась комфортом и декором комнаты, для Сережи это не так принципиально. Картины, фотографии, плед, вазочки, розовая подсветка над кроватью — все выбирала сама», - Добавила Лилия.