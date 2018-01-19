Лилия Четрару удивила зрителей отличным состоянием комнаты, в которой жила на "Доме-2"

"Обычно я занималась комфортом и декором комнаты, для Сережи это не так принципиально. Картины, фотографии, плед, вазочки, розовая подсветка над кроватью — все выбирала сама», - Добавила Лилия.

Как известно, во второй комнате общего дома пара проживала два месяца, после чего покинула реалити-шоу. Зрители привыкли, что жители телестройки далеко не всегда следят за порядком, в связи с чем после них новым жильцам часто достаётся помещение с кучей мусора и разбросанными вещами. Однако, если верить словам знаменитой молдаванки, у них с Захарьяшем всё было совсем не так.Как сказала Четрару, в комнате всё прекрасно - нет раскиданных вещей и разбитой мебели. Кроме того, уже при входе в неё душу радует приятный запах. Это становится возможным благодаря специальному приспособлению, так как оно само периодически брызгает необходимую для поддержания хорошего запаха жидкость.