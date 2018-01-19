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Лилия Четрару удивила зрителей отличным состоянием комнаты, в которой жила на "Доме-2"
Лилия Четрару, которая оставила проект "Дом-2" не так давно и вместе со своим возлюбленным Сергеем Захарьяшем, рассказала, в каком состоянии пребывает проектная комната, где молодые люди жили последние месяцы.

Как известно, во второй комнате общего дома пара проживала два месяца, после чего покинула реалити-шоу. Зрители привыкли, что жители телестройки далеко не всегда следят за порядком, в связи с чем после них новым жильцам часто достаётся помещение с кучей мусора и разбросанными вещами. Однако, если верить словам знаменитой молдаванки, у них с Захарьяшем всё было совсем не так.

Лилия Четрару удивила зрителей отличным состоянием комнаты, в которой жила на "Доме-2"

Как сказала Четрару, в комнате всё прекрасно - нет раскиданных вещей и разбитой мебели. Кроме того, уже при входе в неё душу радует приятный запах. Это становится возможным благодаря специальному приспособлению, так как оно само периодически брызгает необходимую для поддержания хорошего запаха жидкость.

"Обычно я занималась комфортом и декором комнаты, для Сережи это не так принципиально. Картины, фотографии, плед, вазочки, розовая подсветка над кроватью — все выбирала сама», - Добавила Лилия.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:13
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