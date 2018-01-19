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Открылась предсмертная тайна Мурата Насырова
Одиннадцать лет назад трагически умер талантливый певец Мурат Насыров. Исполнитель популярного хита под названием «Я это ты» двадцатого января ночью выпал из окна своей московской квартиры. Артист умер в результате полученных травм при падении. Невзирая на это, истинная причина гибели так и осталась тайной.

Открылась предсмертная тайна Мурата Насырова

Смерть певца повергла поклонников в состояние шока. Представители СМИ начали выдвигать свои версии. Одни писали, что погибший артист был под действием наркопрепаратов. Другие говорили, что толчком к смерти послужила гибель его друга Баглана Садвакасова. Перед смертью Насыров долго слушал свои песни, потом попрощался со своими детьми и умер.

Тот факт, что на его шее был фотоаппарат, свидетельствовал о том, что его гибель это случайность. Перед смертью Мурата стало известно, что артист планировал расписаться со своей гражданской женой Натальей. Поэтому версия, что певец желал ухода в мир иной, теряет смысл.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:23
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