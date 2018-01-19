Открылась предсмертная тайна Мурата Насырова

Смерть певца повергла поклонников в состояние шока. Представители СМИ начали выдвигать свои версии. Одни писали, что погибший артист был под действием наркопрепаратов. Другие говорили, что толчком к смерти послужила гибель его друга Баглана Садвакасова. Перед смертью Насыров долго слушал свои песни, потом попрощался со своими детьми и умер.Тот факт, что на его шее был фотоаппарат, свидетельствовал о том, что его гибель это случайность. Перед смертью Мурата стало известно, что артист планировал расписаться со своей гражданской женой Натальей. Поэтому версия, что певец желал ухода в мир иной, теряет смысл.