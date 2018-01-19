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Транспортные средства стали попадать реже на штрафстоянки
Согласно итогам прошлого года отечественные транспортные средства стали попадать реже на штрафстоянки. Это эксперты связывают с увеличением правовой грамотности автовладельцев, а также с культурой вождения.

Транспортные средства стали попадать реже на штрафстоянки

Водители в прошлом 2016 году за эвакуацию заплатили около 1,1 миллиарда рублей. Это на 16 процентов меньше, чем в позапрошлом году. Каждое эвакуированное авто в среднем приносит казне города 4 000 руб. В столичном АМПП отмечают, что чаще всего эвакуируют авто за незаконную стоянку. Здесь ежедневно эвакуируют 750 авто. Сейчас там всего насчитывается 3,6 миллиона машин. Средняя цена эвакуации составляет 3 000 – 7 000 руб. Для сравнения, в позапрошлом году на штрафстоянку ежедневно эвакуировались 800-850 авто, в 2015 году – 900 единиц.

В прошлом году также эвакуируют машины без госзнаков, потому что авто признают потенциально опасными. При этом в прошедшем году эвакуировали практически 3 000 данных транспортных средств.
Общество / Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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