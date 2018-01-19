Зрители не сомневаются, что Александра Артёмова вскоре станет ведущей "Дома-2"

Не секрет, что ещё совсем недавно Кузин стал пробным ведущим ток-шоу "Сплетницы", после чего стало заметно, как рейтинги реалити-шоу повысились, в связи с чем организаторы не могли не похвалить молодого человека. Как считают фолловеры, рады будут представители "Дома-2" пригласить и жену парня на место ведущей, и вряд ли Александра Артёмова откажется от такого предложения.Некоторое время компанию Евгению составляла Марина Африкантова, в данный момент пребывающая на Сейшельских островах, где также является ведущей. Теперь у Кузина нет пары на проекте, но возможное попадание Артёмовой на место, ранее принадлежавшее дочке Татьяне Владимировны, должно понравиться и организаторам, и поклонникам.Кстати, и зрители отметили, что Кузин хорошо справляется с обязанностями ведущего. При этом Африкантова, как известно, понравилась в новом амплуа далеко не всем из-за своей скованности, отталкивающей любителей "Дома-2" от экранов. К слову, сама Марина рада своей новой работе.