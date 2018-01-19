Депутаты Госдумы отказались ограничить премии руководству госорганизаций

Теперь главы государственных или муниципальных унитарных предприятий и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных или муниципальных учреждений смогут устанавливать себе денежное довольствие по своему усмотрению.Речь идет о тех структурах, где собственность государства превышает 50% в уставном фонде. Ранее принятый закон по ограничению выплат не распространяется на госкорпорации и госкомпании, у которых заработок превышает 1-2 млн рублей в день; например такие выплаты существуют в Газпроме.