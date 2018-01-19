АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Депутаты Госдумы отказались ограничить премии руководству госорганизаций
После многочисленных скандалов в прессе с выплатой многомиллионных зарплат и компенсаций руководителям госпредприятий, депутаты Госдумы не утвердили законопроект по которому эти выплаты были бы ограничены (не выше трехкратной зарплаты работника).

Теперь главы государственных или муниципальных унитарных предприятий и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных или муниципальных учреждений смогут устанавливать себе денежное довольствие по своему усмотрению.

Речь идет о тех структурах, где собственность государства превышает 50% в уставном фонде. Ранее принятый закон по ограничению выплат не распространяется на госкорпорации и госкомпании, у которых заработок превышает 1-2 млн рублей в день; например такие выплаты существуют в Газпроме.

Депутаты Госдумы отказались ограничить премии руководству госорганизаций
Общество / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 21:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости