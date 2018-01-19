Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода

Многочисленные фанаты весьма известной исполнительницы песен Екатерины Семёновой посочувствовали ей, узнав, что она официально развелась со своим супругом. Об изменении семейного статуса артистка оповестила поклонников в своём микроблоге.Довольно известная отечественная певица Екатерина Семёнова в рамках Instagram обнародовала видео, в котором сообщила, что уже прошло одиннадцать дней с тех пор, как она развелась с мужем. Также певица сказала, что скоро выйдет в эфир передача Тимура Кизякова.В данном телешоу артистка ещё думала, что её брак всё же можно спасти. Исполнительница песен заявила, что она пыталась сохранить супружеские отношения, но, данные попытки не увенчались успехом. Многие поклонники поддержали артистку и посочувствовали ей. Они заверили, что всё ещё впереди, так как жизнь на этом не заканчивается.