Ученые: нейроны мозга способны провоцировать тягу к пище, содержащей углеводы

Опыты проводились на мышах, у которых поднимался аппетит на продукты с большим содержанием углеводов вследствие стрессовой ситуации.Грызуны с «подавленными» нейронами в три раза меньше проявляли аппетит к высокоуглеводных продуктам и жирной пище.Результаты исследований могут быть в последующем применены для оптимизации режима питания тех людей, которые − стрессозависимы и, как следствие, склонны переедать подобные продукты питания.Но простое «угнетение» активирующих нейронов чревато побочными эффектами, поэтому перед учеными стоит задача найти в нейронах такую молекулу, способную подавлять часть своей функции. Так что, вопрос надо еще глубже изучать.