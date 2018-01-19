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Ученые: нейроны мозга способны провоцировать тягу к пище, содержащей углеводы
Японские ученые в ходе исследований установили, что некоторые нейроны мозга могут быть причиной тяги к пище, содержащей так называемые плохие углеводы. Это касается не только, например, сладостей, но и жареной, чрезмерно жирной еды.

Ученые: нейроны мозга способны провоцировать тягу к пище, содержащей углеводы


Опыты проводились на мышах, у которых поднимался аппетит на продукты с большим содержанием углеводов вследствие стрессовой ситуации.
Грызуны с «подавленными» нейронами в три раза меньше проявляли аппетит к высокоуглеводных продуктам и жирной пище.

Результаты исследований могут быть в последующем применены для оптимизации режима питания тех людей, которые − стрессозависимы и, как следствие, склонны переедать подобные продукты питания.

Но простое «угнетение» активирующих нейронов чревато побочными эффектами, поэтому перед учеными стоит задача найти в нейронах такую молекулу, способную подавлять часть своей функции. Так что, вопрос надо еще глубже изучать.
Наука
Добавил: George21 Вчера, 23:00
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