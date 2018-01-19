В Японии построили нетонущий в воде электрокар
Хидео Цурумаки, являющийся бывшим сотрудником одного из действующих подразделений Toyota, построил нетонущий в воде электрокар. Идея создания данного авто пришла ему, после последствий увиденного разрушительного цунами в 2011 году.
Цурумаки основал стартап Fomm, а также собрал вручную первый прототип авто. Он вместе со специалистами Токийского университета разрабатывал современную систему управления авто на воде. Они решили использовать черпающие воду турбинообразные колеса и водомет, приводящий электрокар в движение, позволяя управлять им при помощи руля. Fomm в 2016 году заключил партнерство с девелоперской тайской компанией Trinex Assets, помогавшей в строительстве авто.
Цурумаки уже собрал четвертый прототип электрокара. Авто с электромотором на 14 л.с. и блоком литий-ионных аккумуляторных батарей в продажу поступит в декабре 2018 года. Запас хода составляет 160 км. Максимальная скорость равна 80 км/час.
Цурумаки основал стартап Fomm, а также собрал вручную первый прототип авто. Он вместе со специалистами Токийского университета разрабатывал современную систему управления авто на воде. Они решили использовать черпающие воду турбинообразные колеса и водомет, приводящий электрокар в движение, позволяя управлять им при помощи руля. Fomm в 2016 году заключил партнерство с девелоперской тайской компанией Trinex Assets, помогавшей в строительстве авто.
Цурумаки уже собрал четвертый прототип электрокара. Авто с электромотором на 14 л.с. и блоком литий-ионных аккумуляторных батарей в продажу поступит в декабре 2018 года. Запас хода составляет 160 км. Максимальная скорость равна 80 км/час.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:50