В Японии построили нетонущий в воде электрокар

Цурумаки основал стартап Fomm, а также собрал вручную первый прототип авто. Он вместе со специалистами Токийского университета разрабатывал современную систему управления авто на воде. Они решили использовать черпающие воду турбинообразные колеса и водомет, приводящий электрокар в движение, позволяя управлять им при помощи руля. Fomm в 2016 году заключил партнерство с девелоперской тайской компанией Trinex Assets, помогавшей в строительстве авто.Цурумаки уже собрал четвертый прототип электрокара. Авто с электромотором на 14 л.с. и блоком литий-ионных аккумуляторных батарей в продажу поступит в декабре 2018 года. Запас хода составляет 160 км. Максимальная скорость равна 80 км/час.