Скандал: отказ Колина Ферта от сотрудничества с Вуди Алленом

Приемная дочь Аллена рассказала о сексуальном домогательстве отчима. Именно поэтому Колин Ферт в этот же день отказался от сотрудничества с режиссёром.19 января 2018 года газета «The Guardian» сообщила о решении Колина Ферта, который заявил: «Я больше не намерен с ним сотрудничать». Актер принял такое решение сразу после выхода интервью Дилан Фэрроу, падчерицы Аллена.Дилан еще в 2014 году говорила, о том, что ее приемный отец домогался ее в семилетнем возрасте. Четыре года назад девушка опубликовала откровенное сообщение в The New York Times о том, что Аллен приставал к ней на чердаке. Затем обвиняла Голливуд в том, что они «оставили без внимания» ее обвинение.Сам же Аллен отрицает факт домогательства, говоря о том, что это ее подговорила соврать его бывшая супруга Миа Фэрроу. «Я любила Аллена, как отца. Уважала. И верила ему, говорит Дилан. – Но это никак не оправдывает его поведение».По словам режиссёра, еще в то время было проведено расследование, и факт домогательства не подтвердился.