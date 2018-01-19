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Компания BMW вывела на дорожные тесты новый седан 3 Series G20
Фотошпионы запечатлели в Баварии обновлённого седан 3 Series G20 скрытый под плотный камуфляж. Эксперты полагают, что особых изменений во внешнем дизайне автомобиля ожидать не стоит.

Компания BMW вывела на дорожные тесты новый седан 3 Series G20


Основной особенностью рестайлингового седана BMW 3 Series G20 станет новое оборудование и более производительный силовой агрегат. Обновлённый седан был запечатлён на баварском автобане, разработчики проверяли в машине шасси CLAR и систему стабилизации. Отмечается, общая масса BMW 3 Series G20 будет несколько меньше, чем актуальная модификация.

В силовую линейку обновлённого седана войдёт бензиновый турбодвигатель V3 ёмкостью 1,5 литра. Максимальная комплектация седана BMW 3 Series G20 — M340i будет комплектоваться битурбированным агрегатом V6 объёмом 3 литра мощностью 380 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена вариаторная КПП ZF на 8 ступеней.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:10
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