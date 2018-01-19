Компания BMW вывела на дорожные тесты новый седан 3 Series G20

Основной особенностью рестайлингового седана BMW 3 Series G20 станет новое оборудование и более производительный силовой агрегат. Обновлённый седан был запечатлён на баварском автобане, разработчики проверяли в машине шасси CLAR и систему стабилизации. Отмечается, общая масса BMW 3 Series G20 будет несколько меньше, чем актуальная модификация.В силовую линейку обновлённого седана войдёт бензиновый турбодвигатель V3 ёмкостью 1,5 литра. Максимальная комплектация седана BMW 3 Series G20 — M340i будет комплектоваться битурбированным агрегатом V6 объёмом 3 литра мощностью 380 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена вариаторная КПП ZF на 8 ступеней.